Москва, 11 апреля, 2017, 08:31 — ИА Регнум.

Рубль 10 апреля начал день на негативе. Но затем смог закрыть утренний гэп, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По ее мнению, «российская валюта, в отличие от фондового рынка, в качестве основного катализатора все же выбрала цены на нефть».

«Кроме того, не стоит забывать, что ставка в РФ остается довольно высокой, и это сохраняет привлекательность рубля для стратегии carry trade», — считает Рогова.

«Если цены на нефть продолжат движение вверх, пара USD/RUB может вернуться в район уровня 56,90», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 11 апреля Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро. Доллар вырос на 46,95 копейки и составил 57,3896 рубля. Евро увеличился на 17,82 копейки — до 60,7469 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,9004 рубля.