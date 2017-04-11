Осло, 11 апреля, 2017, 08:34 — ИА Регнум.



Keith Allison Арест

Решение об аресте гражданина РФ 2000 г.р., задержанного в норвежской столице по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ, принято окружным судом Осло, передает телеканал NRK.

Как пояснила государственный адвокат 17-летнего подростка Осе Карине Сигмонд, обвинение не смогло добиться ареста на более длительный срок из-за возраста ее подзащитного.

На весь период ареста запрещено посещение подростка, также невозможно его общение с представителями СМИ.

Как утверждает Сигмонд, ее подзащитный отрицает свою вину. Он не подтвердил и его причастность к деятельности террористических группировок.

Напомним, задержание молодого человек 2000 г.р. в Осло произошло 8 апреля. По версии следствия, он оставил под мостом через реку Акерсэльву подозрительный предмет.

Обнаружившие предмет правоохранительные органы вызвали взрывотехников, которые уничтожили его. Молодого человека задержали, после чего появилась информация, что он — российский гражданин.

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По данным спецслужб, оставленный им предмет представлял собой изготовленное кустарным методом маломощное взрывное устройство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гособвинитель полицейской службы безопасности Норвегии Катрине Тунстад заявила, что задержанный гражданин РФ мог находиться под влиянием радикальных религиозных взглядов.

В пользу этой версии говорят и сообщения СМИ о наличии на его странице в одной из соцсетей изображения в поддержку совершения террористических актов.