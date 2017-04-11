Оренбург, 11 апреля, 2017, 08:29 — ИА Регнум.



Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Резкое таяние снега привело к подтоплению села

Из села Краснохолм, которое находится в границах города Оренбурга, 11 апреля эвакуируют местное население, а силы ГУ МЧС переведены в режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, из-за резкого таяния снега произошёл подъем воды Димитровского водохранилища.

По состоянию на 06:30 местного времени (04:30 мск) в вводе оказались 50 придомовых территорий на улицах Революционная, Красногвардейская (проживает 97 человек, проведена эвакуация 63 человека в ПВР ДК «Заря»; 10 человек размещены у родственников, ещё 24 человека готовятся к эвакуации.

В случае увеличения сброса воды с водохранилища под угрозой подтопления оказываются 260 придомовых территорий (600 человек населения, из них 120 детей) на девяти улицах села.

Подготовлено четыре пункта временного размещения (ПВР): Дом культуры «Заря» (вместимость 400 человек); МОБУ «Библиотечная информационная система» г. Оренбурга, филиал № 22 (вместимость 600 человек); две школы села Краснохолм» (общая вместимость 300 человек).

Утром 11 апреля в зону подтопления выдвинулись аэромобильная группировка МЧС и подвижной пункт управления. Приведены в готовность 100 человек личного состава и 11 единиц техники Росгвардии. С населением работает психолог МЧС.

Добавим, село Краснохолм находится в 80 км от Оренбурга. Территориально относится к Северному административному округу города. Димитровское водохранилище расположено на реке Черной в 7 км к югу села Краснохолм и в 80 км от Оренбурга. Предназначено для орошения полей сельскохозяйственных угодий и для разведения рыбы. Площадь Димитровского водохранилища 12 кв. км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Оренбурге во время весеннего паводка в зону риска попадет 479 жилых домов (1709 жителя). Кроме того, под угрозой подтопления 941 жилой дом (1850 жителей) — в селе Краснохолм, 592 дома (1354 человека) — в садоводческих товариществах.