Вашингтон, 11 апреля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. США, Канада и Мексика в ближайшее время подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Канадской футбольной ассоциации.

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«Члены КОНКАКАФ (конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) Канада, США и Мексика сообщили о своем намерении официально подать единую заявку на проведение ЧМ в 2026 г, — говорится в сообщении. — Это будет первый раз, когда сразу 3 страны проведут международные соревнования по футболу».

Отметим, что на проведение ЧМ-2026 также претендуют Колумбия, Великобритания, Казахстан, Турция с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что США могут быть лишены права на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года из-за иммиграционной политики президента Дональда Трампа.

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