Москва, 11 апреля, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Торги по нефти 10 апреля закрылись ростом. Цена на нефть сорта Brent выросла на 1,41%, до $56,00. Нефтяные цены треагировали повышением на сообщение из Ливии, которая остановила добычу нефти на крупнейшем месторождении аш-Шарара, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Asrenaft.com Нефть

Дальнейшие перебои в работе и напряженная ситуация в мире после ракетного удара США по авиабазе в Сирии будут поддерживать стоимость Brent около 56 долларов.

Сегодня, 11 апреля, баррель Brent стоит $56,02 (+0,04%). В ближайшие два дня помимо новостей по Сирии на динамику цен окажут влияние отчёты по запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США.

Уровень сопротивления $56,15 является сильным для покупателей. Если у них получится его пройти к четвергу, возрастут риски уйти к уровню $60,20 к 1 мая. Во вторник стоит сохранить боковое движение около $56. Это позволит покупателям перегруппироваться перед новым ралли.