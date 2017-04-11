Женева, Швейцария, 11 апреля, 2017, 08:21 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В 2017 году зарплаты российских граждан могут заметно — на 2−3% — возрасти, при этом в 2018 году возможен еще более высокий рост. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал главный специалист по вопросам заработной платы Международной организации труда (МОТ) Патрик Бельзер.

По его словам, для России заработная плата является в большей степени корректирующим фактором структурных особенностей экономики. То есть зависит не столько от статуса занятости, сколько от динамики экономической ситуации.

«В этом году зарплата имеет тенденцию к существенному росту, может быть на 2−3%, и с перспективой на более высокий рост в следующем году», — отмечает эксперт, оговорив при этом, что данные о выплаченной зарплате в РФ не всегда предоставляются в полном объеме, а значит и статистику следует учитывать с осторожностью.

Бельзер отметил также, что для России характерен довольно широкий охват социальной защиты. Так, две трети всего населения являются участниками пенсионной системы, весьма активно решаются вопросы улучшения положения женщин.

Вместе с тем для России характерен заметный, по сравнению с другими странами, перепад в размерах зарплат мужчин и женщин, хотя уровень образования среди женщин высок. Для России разница в оплате труда мужчин и женщин достигает 27%, тогда как во многих странах Европы этот показатель — около 20%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о росте реальных доходов населения в январе-феврале 2017 года. По сравнению с тем же периодом 2016 года они возросли на 1%, рост реальной заработной платы составил 2,3%, отметил он.

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