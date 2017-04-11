Москва, 11 апреля, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 10 апреля ростом по доллару и евро. Валюты, обновив свои пятничные максимумы, перешли в коррекционную фазу на фоне дорожающей нефти. Курс доллара вырос до 57,59 руб., курс евро — до 60,96 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары. Рубль

За выходные дни ситуация вокруг Сирии несколько успокоилась, поэтому участники рынки одним глазом следили за новостями из США и Сирии, а другим — за динамикой нефти. К закрытию торговой сессии цена на нефть марки Brent восстановилась до $56 за баррель. Курс доллара снизился до 57,17 руб., курс евро — до 60,55 руб.

Возросшие геополитические риски продолжают оказывать негативное влияние на российскую валюту, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Инвесторы ждут разрешения конфликтной ситуации вокруг Сирии. В центре внимания саммит G7 на уровне глав МИД в Италии (10−11.04) и визит главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона в Москву (12.04). От этих событий будет зависеть дальнейшая динамика ОФЗ и рублёвых пар.

Два дня подряд индекс государственных облигаций России (RGBI) закрывается снижением. В понедельник индекс снизился на 0,3%, до 136,43. Индекс RGBI является основным индикатором carry trade. С технической точки зрения тревожным звоночком для рубля станет пробой уровня 134,48. Восходящий тренд в ОФЗ может оказаться под угрозой в случае дальнейшей эскалации по Сирии.

Помимо новостей по Сирии на динамику рублёвых пар и нефти окажут влияние отчеты по запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США. Если после их публикации стоимость Brent удержится выше $55, то рубль переживет новые атаки.

10 апреля рубль укрепился незначительно. При отсутствии негативных новостей в сторону России, рубль продолжит восстанавливать потери прошлой недели. Техническая картина указывает на снижение курса доллара до 56,90 руб., курса евро — 60,38 руб.