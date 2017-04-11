Новосибирск, 11 апреля, 2017, 08:55 — ИА Регнум.

Новосибирский футбольный клуб «Сибирь-2» исключили из Российского футбольного союза, следует из информации, размещенной на сайте Союза.

Rfs.ru/main Конференция Российского футбольного союза

Решение принято на очередной конференции РФС, которая прошла 8 апреля в гостинице «Лотте Отель Москва».

Вместе в новосибирским футбольным клубом из членов РФС были исключены еще шесть клубов:"Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (Лиски), «Митос» (Новочеркасск), «Якутия» (Якутск), «Астрахань» (Астрахань), «Орёл» (Орел).

Отметим, что в декабре 2016 года РФС запретила ФК «Сибирь» регистрировать новых игроков.

«За наличие просроченной задолженности (например, по трансферам, перед сотрудниками, налоговыми органами и т.д.) по состоянию на 30 сентября 2016 года», — говорилось на сайте Союза. Вместе с «Сибирью» запрет на регистрацию новых игроков был введен еще 13 футбольным клубам.

Тогда представители новосибирского ФК отказались комментировать информацию о запрете регистрации новых игроков.