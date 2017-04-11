Чунцин, Китай, 11 апреля, 2017, 08:18 — ИА Регнум. В китайском городе Чунцин состоялась торжественная церемония открытия нового аттракциона для желающих получить острые ощущения. Стеклянная прогулочная дорожка, установленная над 200-метровым ущельем, приняла первых туристов.

微信热文 Самый длинный стеклянный мост в мире. Расположен над каньоном Чжанцзяцзе, КНР

По словам создателей, конструкция является самой длинной стеклянной дорожкой в мире. В ближайшие недели власти Чунцина намерены подать заявление в адрес оргкомитета Книги рекордов Гинесса для документального подтверждения. Общая протяженность А-образного моста превышает 300 метров, пишет «Сина синьвэнь».

Напольное покрытие моста выполнено из специальных стеклянных панелей. Одновременно на мосту может находится до 80 туристов. Всем желающим выйти на мост над пропастью будет необходимо одеть специальные бахилы, предотвращающие повреждение стеклянной поверхности.

«Посещение моста полностью безопасно. Конструкция оснащена специальными датчиками, которые регистрируют любые малейшие колебания. Вся информация поступает в центральный компьютер, который моделирует все возможные ситуации. Благодаря компьютеру мы можем узнать о том, как будет вести себя подвесная конструкция во время сильнейшего урагана», — сообщил журналистам главный инженер проекта Си Хучжу.

Как отмечают власти Чунцина, стеклянный мост может стать новой визитной карточкой города. По прогнозам муниципального бюро туризма, до конца года необычный аттракцион могут посетить более 2 млн туристов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти провинции Хунань одобрили проект нового моста, который соединит две горные вершины в национальном парке в горах Чжанцзяцзе. Главной особенностью моста станет его «невидимость» — при создании моста будут использоваться специальные материалы, которые и создадут эффект «невидимости».