Вашингтон, 11 апреля, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении с Песахом обратился к иудеям на иврите.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В своем Twitter он использовал хештег. #ChagSameach («Счастливого праздника»). «Счастливого Песаха всем, кто отмечает в США, Израиле и по всему миру», — написал Трамп.

Ранее в марте он поздравил ирландцев с Днем святого Патрика, использовав в своем сообщении фразу на редком гэльском языке.

«Счастливого L Fheile Phadraig всем моим ирландским друзьям!», — написал Трамп. L Fheile Phadraig — это по-гэльски День святого Патрика. В 2017 году праздник Песах пришелся на 10 апреля, его отмечают восемь дней в память об исходе евреев из Египта.

В семье Трампа Песах отмечают его дочь Иванка и тесть Джаред Кушнер — ортодоксальный иудей. Выходя за него замуж в 2009 году, Иванка приняла иудаизм.