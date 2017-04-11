Петропавловск-Камчатский, 11 апреля, 2017, 08:11 — ИА Регнум.

На балансе государственного материального резерва на Камчатке сейчас почти 3 тыс. плит ПАГ-18, которые могут быть использованы для восстановления взлетно-посадочной полосы главного аэропорта региона в случае ЧС, например, землетрясения. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, сообщил зампред правительства Камчатки Сергей Хабаров после того, как президент России Владимир Путин дал министру транспорта Максиму Соколову поручение проверить резерв в аэропорту региона.

gbi-stroy.ru ПАГ-18

По словам Хабарова, резерв плит ПАГ был сформирован по поручению президента еще в 2010 году. «Они пригодны для аварийного восстановления второй взлетно-посадочной полосы, которая была выведена из эксплуатации после реконструкции аэродромного комплекса. У нее высокая степень износа, но, тем не менее, она может использоваться, как резервная в случае ЧС. В общей сложности, на балансе государственного материального резерва на Камчатке сейчас почти 3 тыс. плит ПАГ-18», — сказал зампред правительства края.

Аэропорт Петропавловска-Камчатского — единственный аэропорт, который обеспечивает связь Камчатки с «большой землей». Он находится на аэродроме совместного базирования воздушных судов, принадлежащих как гражданской, так и военной авиации. Там две полосы. Одна из них была выведена из эксплуатации в 1978 году. Поскольку авиация — это единственный способ сообщения Камчатки с «материком», весной 2012 года по поручению Владимира Путина, началась реконструкция старой полосы, а фактически — строительство новой. На эти цели было направлено около 12 млрд рублей. В июне 2016 года новая бетонная полоса была введена в эксплуатацию. Она рассчитана на 9 балов и может выдерживать большие сейсмические нагрузки.

При этом на случай ЧС альтернативным способом сообщения также должно стать морское. Именно поэтому ранее губернатор Владимир Илюхин обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность строительства грузопассажирского парома для Камчатки. «Сейчас мы прорабатываем этот вопрос совместно с Минтрансом России и Росморречфлотом», — добавил Хабаров.

На встрече с президентом Максим Соколов напомнил о том, что в аэропорту Петропавловска завершена реконструкция ВВП, что даст возможность приземляться самым крупным авиалайнерам (таким образом, серьёзно увеличив туристическую привлекательность Камчатки).

На вопрос Путина о запасе необходимых для ремонта материалов, министр отметил, что он есть. «Он находится как стратегический запас на площадке, это специальные плиты, так называемые ПАГи», — сказал Соколов.

«Проверьте, чтобы это было. Потому что если, не дай бог, там происходят какие-то события, связанные с землетрясениями, то нам нужно, чтобы всё было на месте», — отметил глава государства.