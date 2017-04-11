Москва, 11 апреля, 2017, 08:06 — ИА Регнум.



torange.biz Грипп

Закрытие на карантин 15 школ в России вызвано эпидемией ОРВИ и гриппа.

Как сообщила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, занятия приостановлены в школах трех российских регионов: Кемеровской, Челябинской областях и в Коми.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в четырех российских регионах превышены эпидемические пороги среди детей от двух лет, в двух областях — среди детей школьного возраста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая вспышка гриппа зафиксирована в конце марта в Калмыкии. В Элисте с 13 по 19 марта эпидемиологический порог по совокупному населению превышен на 11,7%.

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По данным на начало апреля 14 клинических случаев гриппа зафиксировано в Челябинской области.

Рост заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе и гриппом, наблюдается на территории 22 муниципалитетов региона, при этом превышение эпидпорога произошло в четырнадцати.

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