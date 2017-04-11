Измир, Турция, 11 апреля, 2017, 08:06 — ИА Регнум.

В Турции на сегодняшний день насчитываются около трех миллионов сирийских беженцев, больше, чем в какой-либо другой стране. Более того, НПО называют цифру 3,5 миллиона, сообщает Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

В 2015 году в турецкий город Измир на побережье Эгейского моря, насчитывающий четыре миллиона жителей, прибыли сотни тысяч сирийцев. Беженцы расположились в самодельных палатках, лагерях и дешевых отелях.

Такую ситуацию можно было наблюдать и в других турецких городах.

После первого наплыва беженцев Турция и ЕС заключили договор. Брюссель должен был выплатить около трех миллиардов евро на помощь в содержании беженцев, а Турции пообещал ускорение переговоров по вступлению в ЕС.

Евросоюз аргументировал данное предложение тем, что беженцам будет комфортней в мусульманской стране, а также там, куда они прибыли в качестве своего первого места проживания.

Сегодняшняя ситуация показывает обратное: состояние беженцев в стране только ухудшилось. Им негде жить, и они страдают от голода.

«Мы не знаем, куда ушли эти деньги от Евросоюза, и были ли они вообще. Жизнь мигрантов только ухудшается», — отмечает житель Измира.

«Европа использовала нас как тюрьму для беженцев, пообещала помочь, но не сдержала слова», — добавляет турецкий политик.

Эксперты полагают, что вопрос останется открытым в среднесрочной перспективе, а Турция будет требовать выполнения соглашений.