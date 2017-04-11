Москва, 11 апреля, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации дополнило перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в стране и ввоз которого не подлежит обложению НДС. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Boris Babanov Таможенный досмотр

«В частности, в него (список) включены: оборудование комплектной установки пиролиза; установка по производству метанола; оборудование установки по производству линейного полиэтилена низкой плотности / полиэтилена высокой плотности мощностью 800 000 т в год; линия по изготовлению трехмерных керамических многослойных модулей», — говорится в постановлении.

В правительстве РФ полагают, что принятые решения позволят повысить уровень конкурентоспособности производимых товаров и создать новые конкурентные производства.

Уплаченный при импорте оборудования НДС возмещается плательщику после постановки оборудования на учёт в качестве основных средств, отмечается в справке к документу, поэтому дополнение перечня не ведет к потерям федерального бюджета.

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