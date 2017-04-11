Каракас, 11 апреля, 2017, 07:54 — ИА Регнум.



Takeaway Применение бутылок с горючей смесью во время событий в Таиланде, 2010 г

По меньшей мере, семь человек с 60 бутылками с зажигательной смесью были задержаны 10 апреля в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает LaInfo. es со ссылкой на данные министра внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Нестора Реверола.

Реверол также сообщил, что 10 апреля за насильственные действия в общей сложности были арестованы 18 протестующих от правой оппозиции в муниципалитетах Чакао и Барута центрального штата Миранда.

«Экстремисты пропагандируют насилие в те дни, когда наш народ отмечает Страстную неделю, и, таким образом, берут на себя роль Антихриста, делая вид, что борются за права на мир и спокойствие граждан Венесуэлы», — заявил Реверол.

Между тем, руководство Объединенной Социалистической партии Венесуэлы (ОСПВ) выступило с просьбой расследовать заявления мэра муниципалитета Эль Атильо штата Миранда Дэвида Смолански, призвавшего международное сообщество обратить внимание на «возможность» использования правительством Венесуэлы химического оружия против демонстрантов.

Через социальные сети мэр Смолански 8 апреля описал «странный газ», вызывающий потерю сознания и рвоту, который применили против демонстрантов, призывая протестующих быть осторожными с вышеупомянутым химическим веществом.

Венесуэльская оппозиция планирует продолжить публичные акции протеста и заявила об общей мобилизации против президента Николаса Мадуро, назначенной на 19 апреля.

Напомним, что политический кризис в Венесуэле не утихает после конфликта между парламентом страны, контролируемым правой оппозицией, и Верховным судом, лояльным правительству Мадуро. Оппозиция обвинила Верховный суд в узурпации власти после его решения взять на себя полномочия парламента ввиду систематического нарушения парламентом решений Верховного суда.