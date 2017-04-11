Пало-Альто, США, 11 апреля, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Компания Tesla на какое-то время вновь стала самым дорогим автопроизводителем в США благодаря результатам торгов на бирже Nasdaq, сообщает агентство Bloomberg.

smnt Red Tesla Model 3

Рыночная капитализация производителя электромобилей 10 апреля в конце торгов на бирже выросла до отметки 51,53 млрд долларов, что на 1,7 млрд больше, чем капитализация General Motors.

Таким образом, стоимость акций компании установилась на отметке 311,93 доллара за штуку, это означает рост стоимости бумаг на 3,1%.

Tesla уже второй раз показывает большие показатели капитализации, чем у GM и Ford, в первый раз компания обогнала этих производителей 5 апреля 2017 года.

В 2016 году компания продала 76 230 автомобилей, это на 50,7% больше, чем в 2015 году, тогда компания продала 50 580 машин. Представители Tesla отмечали, что спрос на электромобили значительно вырос к концу 2016 года.