Вашингтон, 11 апреля, 2017, 07:49 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM США

Федеральной резервной системе (ФРС) США необходимо продолжать постепенное повышение базовой ставки, так как экономика страны демонстрирует окончательный выход из кризиса. Об этом заявила глава ФРС Джаннет Йеллен, передает Reuters.

По ее словам, о выходе из кризисного состояния свидетельствуют объективные данные. Так, достигнуты необходимые показатели по безработице, инфляции, потреблению.

Политика стабилизации ФРС продолжится в пределах ранее объявленного плана. К примеру, инфляция преодолела отметку 2% (составляет 2,1%), уровень безработицы опустился ниже 5% — до 4,5%, отмечает Йеллен.

Таким образом можно констатировать выполнение поручений Конгресса США, отметила глава ФРС — экономика страны «чувствует себя здоровой». Вместе с тем нельзя ни медлить с повышением ставки, ни торопиться с ним, пояснила она.

Комитет по открытому рынку ФРС в марте объявил о повышении базовой процентной ставки с 0,5−0,75% до 0,75−1% годовых. При этом подчеркивалось, что процесс нормализации денежно-кредитной политики в США будет протекать постепенно.

В 2017 году ожидаются два повышения базовой ставки. Еще три повышения намечены на 2018 год.

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