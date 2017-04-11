Париж, 11 апреля, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Большую часть лагеря для мигрантов Грант-Синт на севере Франции недалеко от Дюнкерка была уничтожена в результате пожара, вспыхнувшего после массовой драки, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

skeeze Пожар

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате беспорядков. Органам правопорядка, вмешавшимся в ситуацию, противостояли около 150 мигрантов.

По словам источника, один из пострадавших был сбит автомобилем за пределами лагеря, в настоящее время он находится в критическом состоянии. Еще трое мигрантов получили ножевые ранения.

Пожар вспыхнул поздно вечером и перекинулся на деревянные дома, в которых находилось порядка 1 тыс. 500 человек.

«Более половины лагеря уничтожено», — заявил представитель местной префектуры.

Лагерь Грант-Синт находится по пути из Дюнкерка в Кале, многие беженцы с Ближнего Востока и из Северной Африки находят здесь убежище, спасаются от насилия и прочих трудностей. За последнее время численность лагеря значительно увеличилась, что обострило социальные противоречия и привело к вспышке насилия.