Радужный, Югра, 11 апреля, 2017, 07:42 — ИА Регнум. В Югре попавшийся на взятке начальник отдела МВД России по городу Радужному Александр Валюхов отстранен от занимаемой должности и теперь будет уволен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции и ФСБ задержали его в момент передачи взятки. Органы СКР завели уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Подозреваемый задержан.

«Он передал денежные средства за совершение незаконных действий в свою пользу. Предварительно установлено, что сотрудник оказывал содействие лицам в их незаконной деятельности», — говорится в официальном сообщении полиции.

Сейчас полицейский будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам. Судя по официальному сообщению, теперь уже бывшие коллеги Александра Валюхова уверены в его виновности и надеются на то, что «теперь он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством».