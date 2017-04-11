Киев, 11 апреля, 2017, 07:45 — ИА Регнум.



Torange.biz Постмайданная Украина

Участники блокады Донбасса сняли редут «Богдан» в Попаснянском районе Луганской области и переместились на станцию «Светланово», передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Согласно сообщению, 10 апреля работники «Украинских железных дорог» обратились в полицию с требованием разогнать участников блокады, которые заняли железные пути, установив на нем редут.

На место выдвинулась группа полицейских, которые провели переговоры с украинскими националистами, говорится в сообщении. Полиция убедила участников блокады, что после введения Службой национальной безопасности и обороны Украины запрета на грузоперевозки смысла в редуте нет, сообщают в пресс-службе.

Отмечается, что обе стороны пришли к взаимопониманию, после чего участники блокады сняли редут и перешли в общественный пункт наблюдения на станции «Светланово».

О столкновениях и потасовках не сообщается.

В свою очередь, на странице так называемого «штаба блокады» в Facebook было заявлено, что редут «Богдан» был разогнан «вооруженными нацгвардейцами вместе с титушками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блокада Донбасса была объявлена украинскими радикалами в начале 2017 года. Националисты требовали полного запрета на торговлю Украины с республиками.

Вследствие оккупации всех путей сообщения «незалежной» и республик, на Украине начался энергетический кризис. В феврале Киев объявил о чрезвычайном положении в области энергетики, в марте положение было продлено еще на месяц.

На данный момент уже закрыто две ТЭС из-за нехватки антрацита, который почти полностью поставлялся исключительно из Донбасса, это Приднепровская ТЭС и Трипольская ТЭС.

Еще две станции планируется закрыть в апреле — Змиевскую ТЭС и Криворожскую ТЭС.