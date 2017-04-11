Красноярск, 11 апреля, 2017, 07:52 — ИА Регнум. В Красноярске в 2017 году увеличилось финансирование работ по содержанию погостов. По словам секретаря попечительского совета по вопросам похоронного дела при администрации города Александра Михайлова, на наведение порядка на крупном кладбище «Бадалык» в текущем году выделили 24,8 млн рублей (в 2016 году — 15 млн рублей). Деньги потратят на вывоз снега и мусора, ремонт основных дорог, ограждений, обрезку деревьев, содержание мест общего пользования, клумб, аллей, цветников.

BeSignNet Кладбище

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, 10 апреля члены попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела при горадминистрации провели выездное совещание на кладбище «Бадалык». В попечительский совет входят представители всех религиозных конфессий, депутаты Красноярского горсовета, общественные деятели и представители власти. Выезд был специально запланирован в преддверии больших православных праздников, ведь именно на это время приходится пик посещения городских кладбищ.

«Работа на кладбище ведется очень активно: отремонтировали туалеты, вывезли полторы тысячи тонн мусора, обустроили контейнерные площадки. На днях появятся новые указатели с номерами секторов, аншлаги, чтобы было легче ориентироваться. Серьезная работа будет проведена по оптимизации площадок для складирования мусора. С помощью специалистов их не только обновят, но и расположат так, чтобы это было удобно горожанам, посещающим могилы близких. «Бадалык» — очень большое кладбище площадью 224 га, 222 сектора — восемь воинских, шесть вероисповедальных, 13 секторов родовых захоронений», — отметил Михайлов.

По мнению членов попечительского совета, сейчас самыми существенными проблемами на «Бадалыке» являются несанкционированные свалки за территорией кладбища и незаконная торговля рядом с ним. Совет решил провести инвентаризацию всех павильонов и ревизию прилегающих к Бадалыку земель, закрепить ответственных за наведение порядка.

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«Просто так ликвидировать торговлю тоже неправильно, люди должны понимать, где это будет организовано легально, — комментирует председатель попечительского совета Андрей Козиков. — На кладбище сейчас нет освещения, сети, опоры и фонари есть, но они не работают. Нужно проводить инвентаризацию и решать этот вопрос. Практически нет асфальта на дорожках между секторами, нет реестра могил Героев Социалистического труда, Героев Советского Союза, заслуженных и известных красноярцев, которые похоронены не только на аллее Славы, но и в других секторах. Нужно принять решение и провести инвентаризацию этих захоронений, чтобы такие могилы не оставались без внимания».

Следующее выездное совещание совет планирует провести на Троицком кладбище.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на балансе муниципалитета числится 10 кладбищ: восемь общественных (Бадалыкское, Шинников, Николаевское, Троицкое, Коркинское, Базайское, Злобинское, Торгашинское) и два вероисповедальных (еврейское и магометанское). На сегодняшний день основные захоронения осуществляются на территории кладбища «Шинное». На всех городских погостах возможно использование территории для семейных и родовых подхоронений. Территория Шинного кладбища — около 60 га, ежегодно в его пределах проводится до 3 тыс. погребений. Общая площадь всех кладбищ Красноярска — порядка 400 га.

«Бадалык» — самое большое кладбище Красноярска. Плановые захоронения там пока не проводятся в связи с инвентаризацией (возможны семейно-родственные захоронения).