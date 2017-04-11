Берлин, 11 апреля, 2017, 07:32 — ИА Регнум.



SPBer Эмиссионный огонь CO2 на электростанции Schwarze Pumpe

За первые три месяца 2017 года ФРГ израсходовала годовой эмиссионный бюджет CO 2 , сообщает Die Tagesschau.

Эмиссионный бюджет CO 2 — это показатель допустимого выброса углекислого газа за установленный период времени. Термин стал употребляться в рамках борьбы с изменением климата.

Углекислый газ — самый сильный по воздействию парниковый газ, концентрация которого быстро растет в атмосфере, где он может сосредотачиваться на протяжении тысячи лет.

В рамках борьбы с изменением климата и глобальным потеплением, большинство стран мира договорились не превышать предписанный им эмиссионный бюджет CO 2 .

Однако существуют страны, которые не выполняют данные требования.

Согласно Парижскому соглашению по климату 2015 года, Германия ежегодно обязана до 2050 года выбрасывать не более 220 миллионов тонн углекислого газа. Последние исследования указывают, что за первые три месяца 2017 года показатель выбросов CO 2 уже достиг положенного предела.

Эксперты считают, что это связано с развитием автомобильной промышленности и переходом получения электроэнергии из природного газа.