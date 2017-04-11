Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2017, 07:28 — ИА Регнум.



KY.KLOOP.KG Пулитцеровская премия

Лауреатом американской Пулитцеровской премии стала газета The New York Times, сообщается на сайте премии.

Уточняется, что американская газета награждена престижной премией в области литературы и журналистики за статьи «о попытках [президента РФ] Владимира Путина распространить влияние России на другие страны».

Наград в номинации «За службу обществу» удостоены также издания ProPublica и The New York Daily News — «за раскрытие широко распространенных злоупотреблений, используемых для выселения сотен людей».

В номинации «Расследования» награжден журналист Эрик Эйр из Charleston Gazette-Mail. Статьи содержали разоблачительные материалы о контрабанде наркотических веществ в Западной Виргинии.

Также лауреатом премии стал Международный консорциум журналистов — за «панамские документы». Объявление награжденных сделано в Колумбийском университете (Нью-Йорк, США).

Напомним, Пулитцеровскую премию в США вручают с 1917 г. из фонда американского магната Джозефа Пулитцера, скончавшегося в 1911 г. Размер награды — десять тысяч долларов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад российский фотожурналист Сергей Пономарев был удостоен Пулитцеровской премии в номинации «За новостную фотографию». Он работал для The New York Times и освещал проблему наплыва беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки в Европейский союз.

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