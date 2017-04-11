Новосибирск, 11 апреля, 2017, 07:52 — ИА Регнум.

Исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба «Сибирь» назначен Павел Зубов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе клуба.

Hcsibir.ru Исполняющий обязанности главного тренера хоккейного клуба «Сибирь» Павел Зубов

Зубов последние два сезона работал ассистентом главного тренера «Сибири». Свою тренерскую карьеру он начинал в Белоруссии в команде «Металлург» из Жлобина. Оттуда он и перешел в «Сибирь» с должности главного тренера.

Павел Зубов является воспитанником школы «Лада» (г. Тольятти), где он и начал свою игровую карьеру. Является мастером спорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий главный тренер новосибирского хоккейного клуба Андрей Скабелка в феврале 2017 года подал в отставку. Такое решение Скабелка принял из-за не совсем удачного выступления ХК в сезоне. Так, в заключительном матче сезона 2016−2017 в Екатеринбурге «Сибирь» обыграла «Автомобилист» в серии послематчевых бросков со счетом 2:1. Но новосибирский хоккейный клуб лишился шансов на выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ.