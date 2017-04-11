Лос-Анджелес, США, 11 апреля, 2017, 07:16 — ИА Регнум.



Скриншот с трейлера Тор Рагнарек-тизер-трейлер В цепях

В сети представлен первый трейлер фильма «Тор: Рагнарёк», ролик опубликован на Youtube-канале MARVEL.

В новом фильме Тор останется без своего молота, о чем он с виноватым видом начинает рассказывать в самом начале трейлера. Судя по кадрам ролика, оставит его без любимого «Сокрушителя» темная богиня Хела. Королевство Асгард тоже уничтожит она и в результате всех этих новых неприятностей Тор окажется на гладиаторской арене, где к своему немалому удивлению обнаружит, что в роли его противника выступает Халк, коллега по «Мстителям». В трейлере звучит музыка Led Zeppelin, их известный трек Immigrant Song.

Уже по трейлеру видно, что картина будет сильно отличаться от предыдущих, в новом фильме будет больше фантастических элементов, у Тора появится новая девушка. Кроме того, Тор вынужден будет работать сообща со своим горячо нелюбимым братом Локи. В фильме также появится Бенедикт Камбербэтч, он будет играть роль доктора Стивена Стренджа, обладающего магическими силами.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Натали Портман, которая играла роль астрофизика Джейн Фостер, не будет в третьей части «Тора». Продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги объяснил замену достаточно просто — Тор и Джейн расстались, поэтому в фильме не будет ни персонажа Джейн Фостер, ни игравшей её Натали Портман.