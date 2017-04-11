Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Пострадавший от взрыва бытового газа жилой дом в Таганроге Ростовской области хоть и объявлен зоной ЧС, но здание вполне жизнеспособно. Как заявил сити-менеджер приморского города Андрей Лисицкий, жильцы некоторых квартир смогут вернуться в родные стены уже к концу недели. Об этом ИА REGNUM проинформировали в администрации Таганрога 11 апреля.

Владимир Чичилимов, Владимир Сипиёв ИА Красная Весна Взрыв бытового газа в многоэтажном доме. Таганрог

«Составляются списки пострадавших, размеры материальной помощи будут определяться в каждом случае индивидуально. Согласно заключению специалистов, жизнеспособность всего здания не нарушена. Степень износа второго и четвертого подъездов 81% и 82%, что связано со сроком давности постройки, третьего подъезда — 42%, то есть там требуются аварийно-восстановительные работы», — сказал глава администрации.

Теперь главная задача, которая стоит и перед специалистами, и перед властями — оперативно и аккуратно восстановить здание, не допустив обрушения. Возможно, жители трех подъездов вернутся в свои квартиры уже к концу недели. А вот восстановление подъезда, в котором произошел взрыв, может занять недели и даже месяцы.

Жильцы некоторых квартир уже побывали в доме, забрали документы и ценные вещи. Спасатели, которые дежурят здесь круглосуточно, помогают горожанам. Затем таганрожцы возвращаются в пункт временного размещения, которые развернут в гостинице «Таганрог», где с ними работают психологи. Горожане обеспечены всем необходимым.

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Напомним, взрыв бытового газа в многоквартирном доме по улице Шаумяна,‪12/1‬ произошёл ранним утром 9 апреля. Возгорания после взрыва не было. Из 80 квартир подлежат восстановлению 10, ещё три жилища разрушены полностью. На момент взрыва в доме находилось 68 человек. Двое погибли, ещё двое — госпитализированы в 5-ю городскую больницу. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 «Причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам».

Временный приют попросили 47 человек, в том числе трое детей. Их разместили в гостинице «Таганрог», остальные горожане поселились у родственников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семьям пострадавших и погибших в результате взрыва газа в жилом доме будут направлены выплаты. Средства на компенсации выделят из регионального и муниципального бюджетов.

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