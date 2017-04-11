Пекин, 11 апреля, 2017, 07:01 — ИА Регнум.

Amazon.com Обложка книги «Давайте почитаем про Мао Цзэдуна»

Детскую китайскую книгу про Мао Цзэдуна, переведенную на нидерландский язык, представили в Гааге, сообщает 10 апреля агентство «Синьхуа».

Книга «Давайте почитаем про Мао Цзэдуна» стала одним из самых важных изданий 2017 года, специально отобранных для аудитории, говорящей на нидерландском языке, заявил основатель и генеральный директор издательского дома Leonon Media Ленард Уолтэрс.

«Размышления Мао и его практика очень глубоко повлияли на формирование Китая, какой он есть сейчас. Без понимания Мао Цзэдуна, будет крайне сложно по-настоящему понять нынешний Китай», — объяснил Уолтэрс.

«Я надеюсь, что эта книга даст возможность с нового угла взглянуть европейским лидерам взглянуть на великого человека Мао Цзэдуна, его идеалы, его цели и его мудрость», — продолжил он.

Книга была продана тиражом в 100 000 копий с момента ее публикации годом ранее в Китае.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Камбодже была издана книга председателя КНР Си Цзиньпина на кхмерском языке.