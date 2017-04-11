Канберра, 11 апреля, 2017, 06:19 — ИА Регнум.

Австралия объявила, что Большой барьерный риф, крупнейший в мире коралловый риф на северо-восточном побережье страны, находится в максимальной опасности.

Nickj Большой барьерный риф с вертолета

Риф расположен вдоль побережья Австралии на 2500 км, две трети из которых на сегодняшний день уже пострадали: из-за увеличения температуры в океане на фоне глобального потепления, кораллы обесцвечиваются.

«Я почти не вижу шансов на улучшение состояние рифа», — отметил Терри Хьюз, профессор австралийского Университета Джеймса Кука.

Ученые утверждают, что изменение климата — самая серьезная угроза для большого Барьерного рифа, сообщает Der Focus.

«Все зависит от политиков всех стран и от того, что они будут делать с целью предотвращения дальнейшего повышения температур», — добавляет исследователь Морган Пратчетт.