Улан-Удэ, 11 апреля, 2017, 06:11 — ИА Регнум. Пожароопасный сезон в Бурятии продолжается. За прошедшие сутки в регионе ликвидировано шесть очагов возгораний на общей площади более 6,4 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 апреля, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

ptra Пожар в лесу

В том числе потушены три вновь обнаруженных пожара на землях министерства обороны в Еравнинском и в Тарбагатайском районах. Также ликвидированы пожары в Заиграевском районе, которые, по данным РАЛХ, возникли из-за неосторожного обращения населения с огнем. С возгораниями боролись более 100 человек — сотрудники лесной охраны и местное население. Использовалось 18 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

По состоянию на утро 11 апреля в Бурятии лесные пожары не зарегистрированы. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 27 возгораний. Общая площадь, пройденная огнем, составляет около 7 тыс. га.

В РАЛХ напомнили, что на всей территории Бурятии введен особый противопожарный режим.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии 10 апреля действовало три возгорания на общей площади более 4 тысяч га. Самый крупный очаг был зафиксирован в Еравнинском районе на землях министерства обороны (4 тыс. га). Еще два очага тушили в Заиграевском районе.