Пекин, 11 апреля, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Китайский юань почти отыграл 11 апреля падение курса по отношению к доллару США, которое произошло днем ранее, разорвав цепочку ослаблений, сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Курс китайской национальной валюты укрепился на 85 базисных пунктов, достигнув 6,8957 юаней за доллар США.

Напомним, что 10 апреля юань ослабился на 93 базисных пункта, перешагнув психологический барьер 6,9000 пунктов.

По словам властей Поднебесной, падение юаня вызвано структурой реформой, начатой еще в 2015 году, однако, ряд экономистов из США и Европы полагают, что действия КНР вызваны целенаправленной политикой страны. Ранее президент США Дональд Трамп высказывал мнение, что власти Китая специально ослабляют курс юаня, однако позже, после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньином прекратил обвинения в адрес Китая.