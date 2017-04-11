Пекин, 11 апреля, 2017, 05:44 — ИА Регнум.



Chinaspaceflight.com Космический грузовик Тяньчжоу

Китайская плавучая телеметрическая станция Yuanwang-7 начала операцию по мониторингу в рамках космической миссии первого китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-1», передает газета China Daily.

Yuanwang-7 впервые самостоятельно отправился в Тихий океан. За время своего первого плавания в 2016 году его сопровождало судно Yuanwang-6.

Корабль, как ожидается, обеспечит выполнение чрезвычайных и научных задач после достижения пункта назначения в Тихом океане в четверг, 13 апреля, сообщает газета.

Телеметрическая станция Yuanwang-7 имеет длину 220 метро и высоту 40 метров, при этом водоизмещение достигает 30 000 тонн.

Судно является элементом телеметрической системы космического мониторинга КНР нового поколения и заступило на дежурство 12 июля 2016 года. В его задачи входит проведение научных исследований и выполнение экспериментальных задач, включая отслеживание первого полета тяжелой китайской ракеты-носителя Чанчжэн-5, а также стыковки управляемого космического корабля Шэньчжоу-11 с космической лабораторией Тяньгун-2.

Корабли Yuanwang-1 и Yuanwang-2 являются телеметрическими лабораториями КНР первого поколения, заступившими на дежурство в 1979 году и сделавшими Китай четвертой страной после США, России и Франции, обладающей подобного рода технологиями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Корабли КНР класса Yuanwang осуществят 19 миссий мониторинга в 2017 году, а Yuanwang-7 должен начать выполнение поставленных задач уже в апреле.