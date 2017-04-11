Вашингтон, 11 апреля, 2017, 05:16 — ИА Регнум.



geralt Хакер

Российский программист Пётр Левашов был задержан в Барселоне по запросу США в рамках операции по ликвидации деятельности ботнета Kelihos. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«8 апреля мы приступили к экстраординарной задаче по блокировке вредоносных доменов, связанных с ботнетом Kelihos, чтобы предотвратить дальнейшее заражения. Этот случай демонстрирует приверженность ФБР принципу поиска и искоренения киберугроз, независимо от того, в какой части мира они находятся», — говорится в распространённом пресс-службой заявлении специального агента ФБР Чарджа Ритцмана.

Сообщается, что, по сведениям американских спецслужб, Пётр Левашов «предположительно управлял ботнетом Kelihos приблизительно с 2010 года».

«Вредоносные программы Kelihos предназначались для компьютеров под управлением операционной системы Microsoft Windows. Заражённые компьютеры становились частью объединённой сети компьютеров, известной как ботнет, и управлялись удаленно с помощью децентрализованной системы управления и контроля», — говорится в сообщении Минюста.

Отмечается, что ботнет Kelihos «генерировал и распространял огромные объёмы нежелательных электронных писем», в том числе с рекламой контрафактных лекарств. «Kelihos также отвечал за непосредственную установку дополнительного вредоносного ПО на компьютеры жертв, в том числе программ которые перехватывают пароли банковских учетных записей пользователей», — указывается в пресс-релизе.

Как передавало ИА REGNUM, гражданин России Пётр Левашов был задержан на минувшей неделе в Барселоне по подозрению в киберпреступлениях. По словам его супруги Марии, в Испании они находились на отдыхе вместе со своим сыном. Полицейские ворвались в номер, где проживала семья Левашовых, посреди ночи, взломав при этом дверь. Женщину с ребёнком заперли в другой комнате, из которой их не выпускала два часа.

По словам супруги Левашова, испанские правоохранители действовали по запросу властей США о его экстрадиции в связи с подозрениями о причастности к «вмешательству» в президентские выборы в США. В Барселоне уже прошло судебное заседание, на котором было вынесено решение о заключении российского гражданина под стражу. Обвиняемому не разрешили воспользоваться услугами выбранного им адвоката.

В пресс-службе МВД Испании позднее сообщили, что Пётр Левашов является «одним из самых разыскиваемых преступников». Отметим, что по данным британской организации Spamhaus, отслеживающей распространителей спама, человек по имени Пётр Левашов занимает седьмое место в топ-10 мировых спамеров и назван в этом списке одним из «королей спама».

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