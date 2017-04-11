Владивосток, 11 апреля, 2017, 03:07 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным временное отстранение от должности мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, коммерческом подкупе и получении взятки от родного брата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Таким образом, Мосгорсудом была отклонена апелляционная жалоба защиты Игоря Пушкарёва и оставлено без изменений решение Басманного районного суда Москвы от 9 марта 2017 года. На время предварительного расследования и судебного разбирательства градоначальник временно отстранён от должности.

Вместе с тем в суд первой инстанции — Арбитражный суд Приморского края — вернулось дело «Востокцемента», администрации Владивостока и Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, на материалах которого строится обвинение Пушкарёва. Заседание должно состояться 3 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, временно отстранённому мэру Владивостока вменяют организацию приобретения МУПВ «Дороги Владивостока» у подконтрольной его семье группы компаний «Востокцемент» стройматериалов. Следствие считает, что Пушкарёв причинил «Дорогам Владивостока» ущерб в 158 млн рублей, кроме того, речь идёт об образовании кредиторской задолженности в более чем 800 млн рублей.

В конце марта ему предъявили новое обвинение — в получении 75 млн рублей взятки от родного брата, директора «Востокцемента» Андрея Пушкарёва.