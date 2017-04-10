Москва, 11 апреля, 2017, 02:39 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что прекращение поддержки Россией президента Сирии Башара Асада будет равносильно передаче «ключей от Дамаска» террористическим организациям.

«Трамп/Мэй хотят убедить нас, что союз с Асадом не отвечает нашим интересам. А что могут предложить? Вручить ключи от Дамаска ан-Нусре и ИГ (организации, деятельность которых запрещена в РФ — ИА REGNUM )?» — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Алексей Пушков также прокомментировал предстоящий визит в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По его словам, на данный момент уже ясно, что «Тиллерсон привезёт в Москву общую позицию G7». Однако, как считает сенатор, без России ни США, ни все государства G7 не смогут ни разрешить кризис в Сирии, ни одолеть террористов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре заявили о необходимости убедить Россию отказаться от сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом.

«Премьер-министр и президент согласились, что сейчас есть окно возможностей, чтобы убедить Россию в том, что её союз с Асадом больше не отвечает её стратегическим интересам», — сообщили вечером 10 апреля в канцелярии британского премьера.

11 апреля в Москву прибывает Рекс Тиллерсон. Двухдневный визит американского госсекретаря пройдёт на фоне обострения ситуации в Сирии после нанесения США ракетных ударов по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс. Аналитики сходятся во мнении, что атака США окончательно развеяла все ожидания нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном при новой американской администрации.