Москва, 11 апреля, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Шаги президента США Дональда Трампа на нагнетание напряжённости и усиление давления на Россию будут приветствоваться, но в какой-то момент его начнут притушивать. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Иван Шилов ИА REGNUM

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«Если Запад начнёт войну против Сирии, я не думаю, что это будет долго приносить Трампу какие-то внешнеполитические дивиденды, — уверен депутат ГД. — Любая бомбовая атака США по любой стороне, которая предпринималась за последние десятилетие, давала всплеск, а потом всё шло вниз и достаточно быстро. Сейчас будут приветствовать шаги Трампа на нагнетание напряжённости, на усиление давления на нашу страну, но повышение рейтинга Трампа до каких-то позитивных значений больше половины, точно не в интересах демократической партии и большинства СМИ, которые начнут его в какой-то момент притушивать».

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по аэропорту, где базировались войска сирийской правительственной армии. Трамп отдал соответствующий приказ в ответ на предполагаемую химатаку в сирийском Идлибе.

Социологическое исследование, проведенное изданием Huffington Post и компанией YouGov 7−8 апреля, показало, что 51% американцев поддерживает решение Трампа нанести удар по сирийской авиабазе. В то же время 32% респондентов осудили соответствующее решение президента. 17% заявили, что еще не определились, как им относиться к произошедшему.