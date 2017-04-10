Москва, 11 апреля, 2017, 02:11 — ИА Регнум.

Совместная военная операция «Большой семёрки» (G7) даже теоретически невозможна, равно как и консенсус по санкциям в отношении России. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Government.ru Вячеслав Никонов

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«Я не думаю вообще, что теоретически даже возможна какая-то совместная военная операция «Большой семёрки». Японцы будут бомбить Сирию, что ли? Естественно, что вряд ли Япония примет в этом серьёзное участие. Я, кстати, и не уверен, что может быть какой-то консенсус по санкциям в отношении России внутри «Большой семёрки», хотя это более вероятно, чем совместный военный удар «семёрки» по Сирии», — обозначил Вячеслав Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что на саммите внешнеполитических ведомств стран G7 обсуждается возможность введения новых санкций против РФ и некоторых сирийских военных деятелей.

После химатаки в сирийской провинции Идлиб США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». Ответственность за инцидент в Идлибе Запад возлагает на Сирию и Россию. Москва и Дамаск отвергают обвинения и требуют тщательного расследования произошедшего.