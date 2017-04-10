Москва, 11 апреля, 2017, 01:50 — ИА Регнум.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект поправок в избирательное законодательство, в соответствии с которыми президентские выборы в 2018 году могут быть проведены в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект отзыва по документу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

«У Белого дома не возникло никаких замечаний, первое чтение должно состояться 14 апреля, а ранее поправки уже одобрил профильный комитет», — отмечает издание.

Источник, близкий к руководству Госдумы, сообщил, что никаких дополнительных поправок к документу в парламенте пока готовить не будут, так как проектом занимаются в администрации президента, к тому же документ ещё не принят в первом чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, проект поправок в избирательное законодательство, предусматривающих перенос выборов президента, был подготовлен сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым.

Согласно действующим нормам президентские выборы должны проходить во второе воскресенье марта — в 2018 году это 11 марта. Если же этот день окажется рабочим из-за предшествующих праздников (например, 8 марта), то выборы автоматически должны переноситься на первое воскресенье марта.

В пакете поправок содержится положение о том, что если второе воскресенье является совмещённым, послепраздничным или рабочим днём в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующее — то есть третье — воскресенье месяца. В 2018 году это будет 18 марта, что совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Помимо этого, законопроект предусматривает отмену открепительных удостоверений, а также законодательно закрепляет ведение трансляций с избирательных участков.

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