Киев, 11 апреля, 2017, 00:19 — ИА Регнум. Украинские власти рассматривали возможность проведения десантной операции в Крыму в 2014 году с целью предотвращения проведения референдума о воссоединении полуострова с Россией. Об этом рассказал начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко в интервью изданию «Украинская правда».

U.S. Army Europe ВСУ

По его словам, 1 марта 2014 года он и замначальника Главного оперативного управления Виктор Назаров предлагали осуществить «вариант реагирования на ситуацию в Крыму».

«Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и занять крымские аэродромы, усилить нашу группировку войск и провести соответствующие манёвры», — сказал он.

В рамках операции, как уточнил Муженко, планировалось перехватить узкий перешеек между Крымом и Керченским полуостровом силами подразделений 95-й бригады, усилив эту же группировку 1-м батальоном морской пехоты, находившимся в Феодосии, 501-м батальоном, который дислоцировался в Керчи. Через Арабатскую стрелку должна была зайти техника 95-й бригады и проследовать в район Феодосии.

«Если бы мы выполнили эти мероприятия, у нас был шанс держать под контролем степной Крым», — заявил начальник Генштаба ВСУ.

По его утверждению, украинскими десантниками уже была начата подготовка к операции, однако инициативу блокировал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь были включены в состав России в марте 2014 года после референдума о самоопределении, на котором более 90% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины. Проведению референдума предшествовал государственной переворот в Киеве в феврале 2014 года.