Киев, 11 апреля, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко предлагает конфисковать уголь, добытый на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Такой вопрос Порошенко поднял на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщила представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко в эфире телеканала «112 Украина».

Уголь

«Президент сказал, что следующий вопрос, который он будет выносить на СНБО, — о возможной конфискации угля», — сказала Луценко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские радикалы в конце января 2017 года устроили блокаду Донбасса, чтобы не допустить поставки продукции из ДНР и ЛНР, в частности уголь, на украинский рынок.

Порошенко и его команда обвинили организаторов блокады в подрыве экономики Украины, но радикалы смогли добиться того, что украинским властям пришлось официально подтвердить блокаду.

После этого экономика ДНР и ЛНР переориентировалась на Россию, а Украина столкнулась с нехваткой угля для энергетики и металлургической промышленности.