Вашингтон, 10 апреля, 2017, 23:41 — ИА Регнум. Американская газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию в области международной журналистики за статьи о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Присуждается сотрудникам газеты The New York Times за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом», — сказано в заявлении о присуждении премии.

Руководитель оргкомитета Пулитцеровской премии Майкл Прайд заявил, что сотрудников The New York Times решили выдвинуть на премию в связи с тем, что их материалы о Владимире Путине заняли первые места в списке важных новостей за последнее время.