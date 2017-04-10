Курган, 10 апреля, 2017, 23:05 — ИА Регнум. Аграрии Курганской области могут рассчитывать на более благоприятные условия. Об этом 10 апреля в Кургане заявил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

Отметим, сегодня в Кургане прошло совещание по развитию аграрно-промышленного комплекса (АПК) Зауралья. Аграрии поделились с чиновником накопившимися проблемами. Среди них закредитованность некоторых хозяйств, недостаточная доступность кредитных ресурсов и сложности с использованием земель, находящихся в федеральной собственности.

Вполне возможно, что уже в 2018 году условия работы аграриев Зауралья улучшатся. По словам столичного гостя, у Курганской области имеются значительные резервы в открытии новых производств, применении современных технологий в растениеводстве, животноводстве, овощеводстве, в привлечении инвестиций и т.д. Кроме того, областные власти делают все необходимое для привлечения инвестиций.

Также регион направил в правительство России заявку на участие в проекте по созданию зоны территориального развития, по развитию аграрного производства сроком на 12 лет. Этому способствовало то, что, как сообщили в пресс-службе губернатора, область уже включена в перечень субъектов России, на территории которых допускается создание зон таких зон. Под подобные проекты можно получить федеральные преференции.

«Наши планы: 10 молочно-товарных ферм, 19 свиноводческих комплексов, 29 площадок по откорму крупного рогатого скота, а также не менее 25 семейных животноводческих ферм. Если решение на уровне правительства Российской Федерации о создании такой зоны будет принято, я уверен, у нас количество и качество проектов, которые будут реализованы, только возрастет», — сказал первый заместитель губернатора Сергей Пугин.

Как полагает Пугин, Зауралье ежегодно может производить не менее 600 тысяч тонн молока (в 2,5 раза больше нынешних показателей) и 170 тысяч тонн мяса (в три раза больше). Рост есть и сейчас. Так, в 2016 году производство молока сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами составило 102,5% к 2015-му.

В то же время многие сельхозпредприятия низко рентабельны. Решение этой проблемы участники совещания видят в усилении мер господдержки и расширении рынка сбыта продукции. В свою очередь Джамбулат Хатуов отметил, что всем регионам, у которых есть колоссальный резерв в животноводстве, а Курганская область к ним и относится, Минсельхоз будет готовить дополнительные меры поддержки. «Есть проблемы финансового оздоровления предприятий, реализации взятых кредитов. Здесь очень много и серьезно нужно работать. Государство продолжит поддерживать производителей сырого молока в виде госдотаций. Это направление будем наращивать», — заверил чиновник.