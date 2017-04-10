Москва, 10 апреля, 2017, 23:00 — ИА Регнум.



Флаг России

Посольство России в Германии ожидает результаты проверки сообщений немецкой полиции о теракте, который планировал задержанный полицейскими мигрант из Марокко, сообщает пресс-служба посольства.

В российском диппредставительстве сообщают, что российское посольство поддерживает контакт с правоохранительными органами ФРГ, ведущими расследование в отношении задержанного под Лейпцигом марокканца.

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что задержанный в выходные дни под Лейпцигом мигрант из Марокко собирался совершить теракт у здания посольства России в Берлине.

По информации пресс-службы посольства, на данный момент преждевременно делать какие-то выводы об истинности намерений задержанного и степени их серьезности.

Напомним, по данным Der Tagesspiegel, 25-летний подозреваемый планировал смешаться с участниками акции протеста у стен посольства России и совершить теракт.

На данный момент известно, что полиция ФРГ задержала подозреваемого в ночь на 8 апреля в местечке Борсдорф под Лейпцигом в центре для беженцев. Задержанный является подданным Марокко. Ранее ему было отказано в предоставлении убежища в ФРГ.