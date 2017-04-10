Киев, 10 апреля, 2017, 22:46 — ИА Регнум.



U.S. Army Europe ВСУ

В Донбассе не стихают позиционные бои с применением бронетехники (танки, БМП, БТР), минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов и всего спектра стрелкового вооружения. Наиболее интенсивные бои идут под Авдеевкой (под контролем ВСУ, Донецкое направление). Об этом 10 апреля заявляют: заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, начальник управления НМ ДНР Басурин заявил, что всего за прошедшие сутки ВСУ 43 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР из танков, минометов 120 и 82-мм калибра, вооружения БМП и БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. «В нарушение Минских соглашений противник выпустил 22 танковых снаряда по Докучаевску, где повреждения получил жилой дом №12 по улице Энгельса. С целью срыва проведения восстановительных работ на линии электропередач ВСУ выпустили 33 мины по району Ясиноватой, Яковлевки и Крутой Балки. Сегодня в 9:30 в результате обстрела со стороны ВСУ в Доломитном полностью сгорел жилой дом №1 по улице Железнодорожной», — сказал Басурин.

«Потери ВС ДНР за минувшие сутки — один погибший», — уточнил Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает фиксировать небоевые потери среди личного состава ВСУ. «Из-за неосторожного обращения с боеприпасами получили ранения двое военнослужащих 1-го взвода 3-го батальона 25-й парашютно-десантной бригады. В связи с морально-психологическим разложением бригады и проверкой складов РАВ 9 апреля в Дзержинск прибыл командующий АТО», — добавил Басурин.

Он сообщил, что в районе пос. Пески (Донецкая область под контролем ВСУ) украинское военное командование организовало вооруженную провокацию. «Для проведения постановочных съемок были привезены журналисты. Во всех центральных украинских СМИ прошла информация, что НМ ДНР совершила мощный обстрел Песок с применением минометов, бронетехники и легкого вооружения. Это далеко не первый случай привлечения украинской стороной подконтрольных СМИ для распространения дезинформации по обвинению ДНР в нарушениях Минских соглашений. Однако такими постановочными кадрами украинская сторона только подтверждает, что мы соблюдаем взятые на себя обязательства», — считает Басурин.

В НМ ДНР также проинформировали, что украинские силовики разместили свои подразделения в 170 метрах от Донецкой фильтровальной станции. «ДФС находилась в «серой зоне». У нас была возможность взять ее под охрану, но понимали, что противник сделает все, чтобы разрушить станцию. Сейчас противник находится рядом с ДФС, в районе 170 метров от нее», — подчеркнул Басурин.

Кроме того, 10 апреля генеральный директор КП «Вода Донбасса» Олег Мокрый в ходе пресс-конференции по вопросам экологической безопасности и рисков техногенных и эпидемиологических катастроф в Донбассе отметил, что с 2014 года на территорию Донецкой фильтровальной станции прилетело более 350 артиллерийских снарядов. При этом он обвинил ВСУ в запрете поставок средств индивидуальной защиты на ДФС для ее сотрудников.

«За время конфликта Донецкая фильтровальная станция останавливалась 38 раз. Данные по обстрелам действительно жуткие: более 350 попаданий по территории ДФС, из них более 120 — в здания и сооружения. При этом нужно понимать, что это не только объект жизнеобеспечения, но и химически опасный объект. Прошедшей зимой в результате обстрела был поврежден хлоропровод. К счастью, нашим сотрудникам удалось ликвидировать эту ситуацию, но сегодня работники станции имеют минимальное количество средств индивидуальной защиты. Они были закуплены миссией Красного Креста, но уже пятый месяц мы не можем доставить их на станцию, поскольку Украина считает эти средства товарами двойного назначения», — сказал Мокрый.

В свою очередь, спикер Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что за минувшие сутки киевские силовики выпустили по позициям ЛНР более 80 боеприпасов в результате четырех нарушений режима тишины. «Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Донецкий, Нижнее Лозовое, Калиновка и Калиново. При обстреле применялись минометы, гранатометы, зенитные установки, БМП и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 80 снарядов, мин и гранат», — сказал Марочко.

По его словам, в районе Станицы Луганской украинские войска размещают тяжелое вооружение. «Так, в районе Станицы Луганской наблюдатели ОБСЕ зафиксировали наличие БМП-1 в лесополосе в пределах участка разведения. В населенном пункте Ижевка отмечено нахождение трех РСЗО (реактивных систем залпового огня) «Град». В населенный пункт Валуйское в зону ответственности 14-й бригады ВСУ прибыла колонна военной техники в составе трех танков, четырех БМП и двух автомобилей с личным составом до роты», — рассказал Марочко.

При этом НМ ЛНР фиксирует применение ВСУ беспилотников для прицельного обстрела позиций ЛНР. «ВСУ продолжают использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки и корректировки огня. Пролеты беспилотных летательных аппаратов зафиксированы в районах населенных пунктов Молодежное, Вергулевка, Шишково. Данные факты говорят о том, что украинская сторона в принципе не собирается осуществлять разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская», — подчеркнул Марочко.

Он рассказал, что представитель Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) признал, что прогремевшие 9 апреля взрывы возле контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) в районе Майорска (под Горловкой) были делом рук украинских военных. Марочко отметил, что около полудня примерно в 300 м от автомобиля миссии прогремели два разрыва. СММ покинула данный район, никто не пострадал.

«Позже украинский офицер при СЦКК сообщил, что услышанные и увиденные (членами патруля миссии ОБСЕ — прим. ИА REGNUM ) взрывы были контролируемыми подрывами, связанными с проведением работ по разминированию», — рассказал Марочко. При этом он подчеркнул, что «на момент инцидента патруль СММ не зафиксировал никаких работ по разминированию».

Он также проинформировал, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ планируют наблюдать за проведением парада Победы в Луганске 9 мая. «Они сказали, что будут наблюдать за проведением данного мероприятия… Сейчас готовится техника, о репетициях мы сообщим немного позднее», — добавил представитель НМ ЛНР.

В то же время спикер пресс-центра штаба АТО Лысенко отметил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, пятеро — получили ранения».

Он сообщил, что в Авдеевке и на её окраинах (Донецкое направление) сохраняется сложная военная обстановка, в частности, ВС ДНР нарушали режим тишины в течение всех суток. Украинские позиции были обстреляны из легкого вооружения и минометов (более 20 мин). «Днем они (войска противника) были активными на юге Горловского периметра — в Верхнеторецком, а ближе к закату «боевики» открыли огонь в направлении защитников Зайцево», — уточнил Лысенко.

По его словам, на Мариупольском направлении ситуация практически неизменна. Большинство случаев нарушения перемирия приходится на южную часть направления — а именно участок фронта Чермалык — Широкино. Здесь ВС ДНР активно открывали огонь в направлении украинских укреплений из всего арсенала легкого вооружения, кроме снайперских винтовок. «Обстрел вражеского снайпера снова был зафиксирован в районе Докучаевска… Также минометы враг применил вчера в Марьинском районе, где выпустил более 20 мин по защитникам Марьинки и Красногоровки. Там же после захода солнца провоцировали наших военных на открытие ответного огня, обстреливая в течение часа местные позиции из стрелкового оружия», — добавил Лысенко.

Он проинформировал, что на Луганском направлении войска ЛНР трижды открывали огонь в Новоайдарском, Попаснянском и Станично-Луганском районах. При этом они использовали легкое вооружение. «Каждый обстрел продолжался в среднем 15 минут», — подытожил Лысенко.

Также сегодня пресс-служба Нацгвардии Украины сообщила о задержании на блокпосту в районе г. Волноваха, Донбасс, четырех представителей ДНР. Отмечается, что благодаря бдительности гвардейцев из Кривого Рога члены ДНР «будут нести ответственность согласно законодательству Украины, а наше государство стало на шаг ближе к победе в этой войне».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин опроверг информацию о том, что в детсад г. Докучаевска (Донбасс, под контролем ДНР) попал зажигательный снаряд. По его словам, в окно детсада влетала пуля. «В населенном пункте Докучаевск в один из социальных объектов, это детский садик №11 по ул. Ватутина, 2, садик действующий, прилетела в окно пуля. В этот момент в садике находилось 118 детей и 27 человек обслуживающего персонала», — уточнил Басурин.

Ранее мэр Докучаевска Александр Качанов отметил, что сегодня украинские войска совершили артобстрел детсада №11, произошло возгорание. «Около 13:00 в окно детского сада №11 влетел зажигательный снаряд ВСУ, произошло возгорание. На момент обстрела там были дети», — рассказал Качанов.

Напомним, в марте 2017 года в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Участники встречи согласовали установление в регионе очередного режима прекращения огня с 1 апреля по случаю пасхальных праздников. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. 6−7 апреля в Луганской области ВС ЛНР и ВСУ сорвали процесс развода сил и средств в районе Станицы Луганской.