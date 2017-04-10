Лондон, 10 апреля, 2017, 22:38 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Ракетные удары — результат общения дочери Дональда Трампа Иванки с отцом. Она очень любит смотреть кабельное телевидение, новостные программы которого грузили зрителей кадрами химической атаки в Хан-Шейхуне, — делятся с читателями своими соображениями корреспонденты Тоби Харнден и Тим Шипмэн. — Согласно источникам, знакомым с ситуацией в семье Трампа, именно Иванка своими переживаниями повлияла на решение президента США нанести удар по дамасскому режиму».

В качестве подтверждения выводов журналисты приводят твит Иванки, «убитой горем и разгневанной видеокадрами, поступающими из Сирии».

«Трамп придирчиво выспрашивал, как и почему ЦРУ может быть известно, кто именно использовал отравляющий газ, и что именно произошло. Выяснилось, что американский радар зафиксировал сирийский Су-22, сбрасывавший бомбу на Шейхун, а британская станция подслушки на Кипре уловила «разговоры» (кавычки The Times — прим. ИА REGNUM ) о применении зарина, — отмечают авторы. — Эксперты Пентагона предполагают, что до Су-22 над городом летал российский дрон. А на фотографиях разрушений аэродрома в Аль-Шайрате можно обнаружить нечто, похожее на контейнер для химического оружия времен СССР».

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«Таймс» также утверждает, что «томагавки» уничтожили около 20 сирийских самолетов, склады боеприпасов и систему ПВО. Похожа ли информация о разрушениях на правду, с учетом того, что с разбитого вдребезги аэродрома самолеты вновь начали взлетать уже через сутки после бомбардировки, корреспонденты не пишут.

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