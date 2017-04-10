Лондон, 10 апреля, 2017, 22:34 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх

«Европейские страны увеличивают прессинг России, пытаясь заставить её отказаться от поддержки Сирии или, по крайней мере, побудить пойти на урегулирование конфликта с оппозицией политическим путем по плану, предложенному ООН, — комментируют сложившуюся ситуацию корреспонденты газеты Джеймс Полити и Артур Бизли. — Итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано считает, что благодаря удару, нанесенному США, открылось окно для политического решения кризиса путем мирной передачи власти в Сирии».

Журналисты приводят мнение неназванного «высокопоставленного европейского дипломата», считающего, что «ракетный удар США вывел русских из равновесия, и это может послужить изменению ситуации, тянущейся уже шесть лет».

«Растущая напряженность вокруг Москвы должна повлиять на Кремль отрезвляюще», — резюмируют авторы.