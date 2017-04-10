Великий Новгород, 10 апреля, 2017, 21:42 — ИА Регнум.



Ольга Ларина ИА REGNUM Уставшая туристка у пешеходного моста. Великий Новгород

Ведущий Валерий Фадеев, член Общественной палаты РФ, главный редактор журнала «Эксперт», ведущий программы «Воскресное время» и председатель экспертного совета АСИ, определил формат круглого стола как «открытый разговор на тему совместной работы власти и активных жителей по развитию города и района».

Во встрече принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин. В частности, он заявил, что без учета мнения граждан развивать городскую среду нельзя. Кроме того, глава региона дал высокую оценку прошедшей вчера, 9 апреля, в поселке Тесово-Нетыльский Новгородского района военно-исторической реконструкции. По его мнению, при развитии туризма нужно поддерживать именно такие проекты, сообщает сетевое издание «53 новости».

Новгородская общественница Ульяна Гатина озвучила проблему дома на Завокзальной, обратившись с просьбой решить ее к Андрею Никитину. Как выяснилось из публичного обсуждения, жители Завокзального микрорайона ранее выходили на руководство города с требованием сократить плотность застройки. Мэрия согласилась внести изменения в проект и сократить число квартир в новом доме. Однако поскольку ответственные лица в городской администрации не поторопились с исполнением данных договоренностей, у граждан возникло подозрение, что их требования не будут выполнены. Глава региона пообещал разобраться в ситуации.

Также на встрече выступил председатель совета командиров поисковой экспедиции «Долина» Игорь Неофитов. По его словам, по-прежнему в Новгородской области в ненадлежащем состоянии находятся памятники на местах боев Великой Отечественной войны. У сельских поселений, у муниципальных властей нет средств на их достойное содержание. По мнению Игоря Неофитова, на эти цели необходима госпрограмма с федеральным финансированием. Также представитель «Долины» пожаловался на сложности с оформлением вывоза школьников на военные раскопки в составе поисковых отрядов.

В свою очередь Валерий Фадеев отметил важность потенциала, который кроется «в общественниках, в общественных организациях, в активистах».

По словам члена ОП, для того, чтобы работа была максимально эффективной, необходимо наладить диалог всех, кто заинтересован в создании современной городской среды.

«У нас гигантское количество примеров по всей стране, которые можно тиражировать, можно на всю страну продвигать. Здесь есть тема взаимодействия бюрократии и чиновников, активистов, волонтеров, общественных организаций. К сожалению, тут взаимопонимание редко бывает полным», — отметил Валерий Фадеев.

«Десять лет назад мы начали выпускать журнал «Русский репортер» и старались находить и показывать людей, которые сами, по одиночке или вместе, проявляли инициативу и как-то улучшали облик и качество места, в котором живут. Зачастую это происходило вопреки позициям властей, но где-то и вместе. Хочется, чтобы примеров такой работы «вместе» становилось все больше. Думаю, именно сейчас очень важно, чтобы дистанция между людьми и чиновниками сокращалась, чтобы они наконец научились понимать друг друга и поняли, что совместная работа возможна, эффективна и интересна», — рассказал ранее журналистам главный редактор журнала «Эксперт"и телеведущий.

«Президент России предложил мне войти в новый состав Общественной палаты России, и я собираюсь заниматься в палате именно устранением барьеров между властью и гражданами. Одна из первых задач — понять, из кого состоит сейчас российский «активный класс», чем он занят, в чем ищет поддержки и почему не находит. Начать эту работу мы решили с Новгородской области — региона с великой историей. Новгородцы прекрасно знают, что вече — тот самый открытый разговор и решения, от которых не принято отступать — и важно, и нужно, и возможно», — подчеркнул Валерий Фадеев.

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