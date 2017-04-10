Ижевск, 10 апреля, 2017, 21:41 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Александр Соловьев

Защита обвиняемого в получении взятки экс-главы Удмуртии Александра Соловьева подала апелляционную жалобу на избрание меры пресечения. В настоящее время ожидается информация о назначении заседания суда по этому вопросу, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на адвоката Соловьева Галину Гамбург.

«Дату слушаний в судебной коллегии Мосгорсуда пока не назначили», — сказала она.

По словам адвоката, Соловьев чувствует себя нормально, на состояние здоровья не жалуется. «Ему измерили давление, оно было в пределах нормы», — отметила Гамбург.

Кроме того, адвокат получила разрешение на свидание с подзащитным, которое состоится на этой неделе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Соловьев был задержан 4 апреля и этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2014—2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. За это, по версии следствия, Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

В этот же день президент РФ Владимир Путин отправил Александра Соловьева в отставку в связи с утратой доверия. Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение о приостановке членства Соловьева в партии в связи с возбуждением уголовного дела.

Также 4 апреля Басманный суд арестовал экс-главу Удмуртии на два месяца — до 4 июня.