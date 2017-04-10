Лондон, 10 апреля, 2017, 21:19 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Формат

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что на саммите глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) идет обсуждение возможности введения новых санкций против Российской Федерации и некоторых сирийских военных деятелей. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает Associated Press.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после инцидента в сирийской провинции Идлиб США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». При этом Запад возлагает ответственность за инцидент в Идлибе и на Сирию, и на Россию.

До сих пор нет ясности, что же произошло в Идлибе. Запад утверждает, что сирийские ВВС нанесли авиаудар с использованием бомб, начиненных боевыми отравляющими веществами, по населенному пункту Хан-Шейхун. Утверждается, что в результате этой «химической атаки» погибли несколько десяткой мирных жителей.

Москва и Дамаск отвергают подобные обвинения и требуют тщательного расследования произошедшего в Идлибе.

В этой связи на Западе стали говорить о введении новых санкций против России.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Трамп рассматривает возможность введения санкций против России и Ирана за поддержку Сирии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что санкции против России следует расширить и его страна к этому готова.

Теперь и глава МИД Великобритании заявил, что тема новых санкций против России обсуждается на саммите G7.