Джонсон: G7 обсуждает введение новых санкций против России
Лондон, 10 апреля, 2017, 21:19 — ИА Регнум.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что на саммите глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) идет обсуждение возможности введения новых санкций против Российской Федерации и некоторых сирийских военных деятелей. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает Associated Press.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после инцидента в сирийской провинции Идлиб США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». При этом Запад возлагает ответственность за инцидент в Идлибе и на Сирию, и на Россию.
До сих пор нет ясности, что же произошло в Идлибе. Запад утверждает, что сирийские ВВС нанесли авиаудар с использованием бомб, начиненных боевыми отравляющими веществами, по населенному пункту Хан-Шейхун. Утверждается, что в результате этой «химической атаки» погибли несколько десяткой мирных жителей.
Москва и Дамаск отвергают подобные обвинения и требуют тщательного расследования произошедшего в Идлибе.
В этой связи на Западе стали говорить о введении новых санкций против России.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Трамп рассматривает возможность введения санкций против России и Ирана за поддержку Сирии.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что санкции против России следует расширить и его страна к этому готова.
Теперь и глава МИД Великобритании заявил, что тема новых санкций против России обсуждается на саммите G7.