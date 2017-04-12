Санкт-Петербург, 12 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.

Итоги российско-белорусских переговоров, состоявшихся в Санкт-Петербурге 3 апреля, не до конца прояснили ситуацию в отношениях двух стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономическое чудо «центра Восточной Европы»

По словам Владимира Путина, стороны должны в десятидневный срок согласовать все имеющиеся спорные моменты. Но уже сейчас становится понятен ряд моментов, которые можно прокомментировать с большой долей определенности. Подробности обсуждает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Переговоры были призваны решить проблему признания Белоруссией долга перед Россией за поставленный газ. И в данном вопросе все претензии России были приняты: белорусской стороной признан газовый долг около 700 млн долларов, который предполагается погасить в ближайшее время. Только после оплаты по газу Москва возобновит поставку нефтепродуктов.

Этот, казалось бы, целиком экономический вопрос был переведен Белоруссией в политическую плоскость. В попытке выбить для себя дополнительную скидку белорусские власти устроили торг на тему «отношений вообще». Арест трех белорусских журналистов, публиковавшихся в российских изданиях, по надуманному предлогу, привлечение совершенно ненужных тем о значении белорусского языка — всё это не помогло Минску выйти за пределы главного вопроса. Или договоренности ЕАЭС соблюдаются, или никто никого насильно не держит.

Не стоит белорусскому руководству пытаться совместить две роли — и роль совсем независимого, местами даже позволяющего себе фронду по отношению к России государства, и одновременно одного из российских регионов. К тому же дотационного.

Подробнее — в статье «Деньги, конфликт и блеф: главная головная боль официального Минска»

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