Домодедово, Московская область, 10 апреля, 2017, 21:19 — ИА Регнум. В результате перестрелки на подмосковной заправке три человека госпитализированы, а еще один умер от ранений в машине скорой помощи, сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Уточняется, что происшествие случилось на 43-м километре трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, в перестрелку переросла ссора между легальными и нелегальными владельцами маршрутных такси.

Сейчас двое из четверых раненных находятся в тяжелом состоянии. Один из них скончался в машине скорой помощи. Они доставлены в Домодедовскую центральную городскую больницу.

ГСУСК по Московской области возбудило уголовное дело по трем статьям УК РФ: «убийство», «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц» и «незаконный оборот оружия и боеприпасов».